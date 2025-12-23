Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde sis etkili oldu.
Kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.