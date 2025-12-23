Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 10:31 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde sis etkili oldu.

        Kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler

        Benzer Haberler

        Uzmanından kış hastalıklarına karşı "vücut direncini yüksek tutun" uyarısı...
        Uzmanından kış hastalıklarına karşı "vücut direncini yüksek tutun" uyarısı...
        Vali Aslan "Firari suçlular sokaklarda gezmeyecek" Düzce'de asayiş olayları...
        Vali Aslan "Firari suçlular sokaklarda gezmeyecek" Düzce'de asayiş olayları...
        Düzce Üniversitesi'nden güçlü performans
        Düzce Üniversitesi'nden güçlü performans
        Şehit Cihan Aksan Ortaokulu şampiyon
        Şehit Cihan Aksan Ortaokulu şampiyon
        Düzce'de sis etkili oluyor
        Düzce'de sis etkili oluyor
        Sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek
        Sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek