Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

        Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filminin özel gösterimi Düzce'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 19:17 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filminin özel gösterimi Düzce'de gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Düzce Valiliği işbirliğinde kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin 2 sinema salonunda hazırlanan özel gösterimde, Gazze’de İsrail ateşi altında kalan bir araçtan yükselen ancak saldırılar dolayısıyla cevapsız kalan Hind Rajab'ın yardım çığlığının konu alındığı film, seyircisiyle buluştu.

        Yaklaşık 400 kişinin izlediği filmin ardından açıklama yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Hind Rajab'ın Sesi filminde, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda yaşanmış bir hikayenin anlatıldığını hatırlattı.

        Aslan, filmi çok başarılı bulduğunu dile getirerek, "Eş zamanlı olarak iki salonumuzda gösterimi yapıldı. Toplam 100 bini aşan can kaybının olduğu büyük bir trajedinin beyaz perdeye aktarıldığını gördük. Bu oradaki dramın sadece bir kesitiydi. Filmde zaman zaman gerçek seslerin, görüntülerin kullanılması izleyenlerin tamamı gibi beni de derinden etkiledi. Umarım oradaki zulüm kalıcı olarak sona erer. Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği üzere 1967 sınırları içerisinde adil, hakkaniyetli bir çözümü Filistin topraklarında kavuşturarak, Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında, vatanlarında hürriyet içerisinde yaşadığı günleri görürüz umudundayım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Otobüs şoförlerinin duyarlılığı araç içi kamerasına yansıdı
        Otobüs şoförlerinin duyarlılığı araç içi kamerasına yansıdı
        Bir bot bir mont kampanyası başladı Soğuk kış günlerinde Düzce Belediyesi s...
        Bir bot bir mont kampanyası başladı Soğuk kış günlerinde Düzce Belediyesi s...
        Düzce'de kamyonla çarpışan otomobildeki 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kal...
        Düzce'de kamyonla çarpışan otomobildeki 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kal...
        Düzce Valiliğinden baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı
        Düzce Valiliğinden baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı
        Taksinin park halindeki otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada
        Taksinin park halindeki otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada
        Su ve kanalizasyon ekibi 14 bin 554 kanal açtı
        Su ve kanalizasyon ekibi 14 bin 554 kanal açtı