        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de ayakkabısının tabanında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki bir dinlenme tesisinde yakalanan şüphelinin ayakkabısının tabanında peçeteye emdirilerek gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 19:39 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:39
        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde duyum alan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Kaynaşlı ilçesi sınırlarında kalan dinlenme tesisinde E.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelinin üst aramasında, giymiş olduğu ayakkabının tabanlığına gizlenmiş ve peçeteye emdirilmiş 2 bin 600 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

