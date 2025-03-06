Düzce'de arama kurtarma gönüllüsü sayısı, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 10 bine çıktı

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Son 26 yılda 3 büyük depremle sarsılan Düzce'de yaklaşık 4 bin olan arama kurtarma gönüllüsü sayısı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından son 2 yılda yapılan çalışmalarla 10 bine yükseldi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda yer alan Düzce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde yıkıma uğradı. Her iki depremde 1115 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 836 kişi yaralandı. 6 bin 444 yapıda ağır, 5 bin 506 yapıda orta, 9 bin 433 yapıda ise az hasar tespit edildi. En son 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı, yıkılan bina olmadı.

Söz konusu depremlerden büyük dersler çıkaran kentte risk taşımayan bölgelerde yapılan kalıcı konutlar ve zaman içinde gerçekleştirilen kentsel dönüşümle yapı stokunun büyük kısmı yenilendi.

Kentte, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde arama kurtarma ekiplerinin sayısı ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler milat kabul edildi.

Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının hayata geçirdiği "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi"ne, "Düzce'de Arama Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları Uhdesindeki Toplulukların Geliştirilmesi Projesi" ile katkı sağlandı.

Yerinde ve çevrim içi afet farkındalık eğitimleri ile tatbikatları da içeren saha çalışmalarıyla 2 yıl gibi kısa sürede arama kurtarma gönüllüsü sayısı 4 binden yaklaşık 10 bine çıktı.

- Arama kurtarma alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarının sayısı 6 kat arttı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, AA muhabirine, kamu otoritesi olarak toplumu afetlere karşı hazır tutmak konusunda eylem planı içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Afetleri asgari hasarla atlatabilmek için risk yönetiminin çok iyi yapılması gerektiğini vurgulayan Aslan, "Olası risklere karşı olağan zamanlarda hazır olmak zorundayız. Bu riski yönetme noktasında fiziki tedbirlerimizin yanında toplumumuzu da eğitmek durumundayız. Düzce Valiliği olarak biz de bu konuda 'asrın felaketi' diye adlandırdığımız Kahramanmaraş depremleri sonrası fiziki olarak yaşadığımız mekanların dirençlerini artırma, risk oluşturan yapıların ortadan kaldırılması, diğer risklerin de bertaraf edilmesi konusundaki çalışmalarımız yanında insanları ve toplumu afetlere karşı hazırlayabilmek konusunda ciddi gayret içerisinde bulunduk." diye konuştu.

Aslan, kentteki arama kurtarma ekiplerinin sayısını, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yapılan çalışmalarla önemli ölçüde artırdıklarını bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce AFAD'da farklı kategorilerde gönüllülük sisteminin bulunduğundan bahseden Aslan, şöyle devam etti: "Başlangıç seviyesi AFAD gönüllüsünde 4 bin olan rakamımızı 10 bine çıkarttık. Bir sonraki safhada online eğitimlerin tamamlanmasıyla bilinç düzeyinin daha da yükseltilmesini tarif eden temel AFAD gönüllüsünde ise 800 olan sayımızı 2 bine çıkartmış bulunuyoruz. Teşvik ve farkındalık çalışmalarıyla da saha eğitiminden geçen gönüllü sayımızı 123'ten 754’e çıkarttık. Yine 6 Şubat öncesinde kamu kurumları uhdesinde gönüllülük sistemiyle arama kurma alanında faaliyet gösteren Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi vardı. Bugün bu konuda 12 farklı kamu kurumumuzda personelden oluşan gönüllüler, istekliler ve yeteneklilerden profesyonelce eğitimlerini tamamladığımız arkadaşlarımızdan oluşan 12 topluluğumuz var." Düzce'nin deprem bilinci yüksek bir şehir olduğunu anlatan Aslan, bu çerçevede Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra arama kurtarma ekiplerini içeren sivil toplum kuruluşu sayısının da 6'dan 9'a çıktığını, üye sayılarının ise yaklaşık 3 kat arttığını kaydetti. Aslan, bu yıl itibarıyla kentte arama kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları bünyesinde toplam 665 kişinin profesyonel arama kurtarma teknisyeni haline geldiğini söyledi. - Şehir, arama kurtarma alanında nüfusa oranla 2. sırada AFAD'ın "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi"ne il özelinde geliştirdikleri projeyle katkı verdiklerine değinen Aslan, bu kapsamda söz konusu sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarına her türlü afete karşı hazır hale gelecek şekilde malzeme desteği sağladıklarını aktardı. Aslan, kamu bünyesinde atıl durumda olan bir binayı İl Özel İdaresi Afet Eğitim Merkezi'ne çevirdiklerini kaydederek, "Bu merkezde ön plana çıkmış sivil toplum kuruluşlarımızı yönetim ve eğitim merkezlerini bir çatı altında toparladık. Birbirleriyle koordinasyonlarının artması, daha geniş kapsamlı görevlerde eşgüdümlü ve profesyonel hareket etmelerini hedefledik. Ayrıca bu alanda çalışan STK ve topluluklarımıza, ekipmanları için AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde bir depo konteyner tahsis ettik." dedi.