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        Düzce'de, çölyak hastalarına glütensiz gıda kolileri dağıtıldı

        Düzce'de ramazan ayında hazırlanan glütensiz gıda kolileri, 130 çölyak hastasına ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 18:28 Güncelleme: 11.03.2025 - 18:36
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        Düzce'de, çölyak hastalarına glütensiz gıda kolileri dağıtıldı
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        Düzce'de ramazan ayında hazırlanan glütensiz gıda kolileri, 130 çölyak hastasına ulaştırıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çölyak hastalarının ramazanı sağlıklı geçirebilmeleri amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda 130 çölyak hastası için glütensiz gıda kolileri hazırlandı. Ekiplerce çölyak hastalarının evlerine teslim edilen kolilerde, glütensiz ekmek unu, kek pasta unu, makarna, ekmek, bisküvi, gofret, mısır gevreği, kraker ve çikolata yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, çocuğu çölyak hastası olan Filiz Elif Samancı, söz konusu hastaların evlerinden, okullarından çıkıp sosyal hayata karıştıklarında glütensiz ürünlere ulaşmakta zorluk yaşadığını belirterek, "Belediyelerin bu anlamda, sosyal sorumluluk projesi görüp vatandaşlarına destek olması, Düzce'nin böyle bir konuya öncülük yapması bizi mutlu ediyor. Özellikle maneviyatın ve empatinin en yüksek seviyede yaşandığı ramazan ayında böyle bir şeyin gerçekleşmesi ayrıca güzel bir adım olmuş. Kolilerin ulaştığı her aileden belediyemize iletilmek üzere mutluluk fotoğrafları ve teşekkür mesajları aldım. Koliyi açtıklarında daha önce tatlarına bakmadıklarını düşündüğüm ürünler var. Bunlar çocuklarımızı çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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