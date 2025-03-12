Yığılca'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Katılımcılar, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösterimiyle milli şairi andı.
Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterileri sunuldu ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlatan tiyatro gösterisi sahnelendi.
Programa, Kaymakam Hüseyin Demirkol, Belediye Başkanı Selami Savaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yalılı, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Turgut Ilğın, CHP İlçe Başkanı Zekeriya Erdoğan, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Varol Erdoğan, kurum amirleri, oda başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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