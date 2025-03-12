Yığılca'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterileri sunuldu ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlatan tiyatro gösterisi sahnelendi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

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