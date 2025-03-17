Düzce'de hafif seviye arama kurtarma ekibi akreditasyonunu tamamlayanlara tören
Düzce'de hafif seviye arama kurtarma ekibi akreditasyonunu başarıyla tamamlayan 31 ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü için arma töreni düzenlendi.
Düzce’de hafif seviye arama kurtarma ekibi akreditasyonunu başarıyla tamamlayan 31 ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü için arma töreni düzenlendi.
AFAD İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Derneğin afet bölgelerinde yürüttüğü çalışmalarının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından, hafif seviye arama kurtarma ekibi akreditasyonunu başarıyla tamamlayan ANDA gönüllüleri kürsüye çağrıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, 31 gönüllünün armasını omuzlarına taktı.
Törene, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği İl Temsilcisi Serap Sak, arama kurtarma ekipleri ve aileleri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.