Düzce'de hafif seviye arama kurtarma ekibi akreditasyonunu tamamlayanlara tören

Törene, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği İl Temsilcisi Serap Sak, arama kurtarma ekipleri ve aileleri katıldı.

Düzce’de hafif seviye arama kurtarma ekibi akreditasyonunu başarıyla tamamlayan 31 ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü için arma töreni düzenlendi.

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