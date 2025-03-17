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        Düzce'de hafif seviye arama kurtarma ekibi akreditasyonunu tamamlayanlara tören

        Düzce'de hafif seviye arama kurtarma ekibi akreditasyonunu başarıyla tamamlayan 31 ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü için arma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:54
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        Düzce'de hafif seviye arama kurtarma ekibi akreditasyonunu tamamlayanlara tören
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        Düzce’de hafif seviye arama kurtarma ekibi akreditasyonunu başarıyla tamamlayan 31 ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü için arma töreni düzenlendi.

        AFAD İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Derneğin afet bölgelerinde yürüttüğü çalışmalarının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından, hafif seviye arama kurtarma ekibi akreditasyonunu başarıyla tamamlayan ANDA gönüllüleri kürsüye çağrıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, 31 gönüllünün armasını omuzlarına taktı.

        Törene, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği İl Temsilcisi Serap Sak, arama kurtarma ekipleri ve aileleri katıldı.

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