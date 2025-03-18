Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Aziziye Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.G. ve B.Y. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 1 kişiye "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.