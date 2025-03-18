Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Aziziye Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.G. ve B.Y. gözaltına alındı.

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