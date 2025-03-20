Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.Ü. ve M.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        Oyun oynamak için gittikleri bowling salonunda kilitli kaldılar
        Oyun oynamak için gittikleri bowling salonunda kilitli kaldılar
        Düzce'de sobayı tutuşturmaya çalışan kişi yanmaktan son anda kurtuldu
        Düzce'de sobayı tutuşturmaya çalışan kişi yanmaktan son anda kurtuldu
        Sobaya benzin döktü, çıkan alevler kıyafetlerini tutuşturdu
        Sobaya benzin döktü, çıkan alevler kıyafetlerini tutuşturdu
        Düzce Üniversitesinden kısa kısa
        Düzce Üniversitesinden kısa kısa
        Türk Kızılay Gazze'de yaraları sarmaya çalışıyor
        Türk Kızılay Gazze'de yaraları sarmaya çalışıyor