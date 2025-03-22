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        Uzmanı "su krizi"ne karşı uyardı

        Düzce Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Deniz Yağlıoğlu, tarım, sanayi ve evsel kullanımlar nedeniyle tatlı su kaynaklarının hızla tükendiğini, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalacağının öngörüldüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 17:55 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:55
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        Uzmanı "su krizi"ne karşı uyardı
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        Düzce Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Deniz Yağlıoğlu, tarım, sanayi ve evsel kullanımlar nedeniyle tatlı su kaynaklarının hızla tükendiğini, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalacağının öngörüldüğünü bildirdi.

        Yağlıoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, suyun sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çekerek, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

        Suyun yaşamın temel kaynağı olduğunu belirten Yağlıoğlu, şöyle devam etti:

        "Su hem ekosistemler hem de insanlık için hayati öneme sahiptir. Ancak küresel iklim değişikliği, nüfus artışı, kirlilik ve bilinçsiz su tüketimi, su kaynaklarını tehdit etmekte ve geleceğimizi riske sokmaktadır. Küresel söylemle toplumlar, toplumsal söylemle bireyler, üzerlerinden sorumluluğu atamazlar. Dünyada kirliliğin sebebi de kaynağı da insandır ve bu kirliliğin zararlarını gören, yaşadığı tahribatla can çekişen doğadır. İnsanların temiz suya erişimi, sosyal devlet olmanın sonucu olarak devletlerin sorumluluğu olsa da suyu temiz tutmaktaki sorumluluk, dünya üzerinde yaşayan her bireyin sorumluluğudur."

        Yağlıoğlu, dünyanın yüzde 71'inin suyla kaplı olmasına rağmen, bunun sadece yüzde 2,5'inin tatlı su olduğunu aktararak, "Dünyada buzullar dışında yalnızca yüzde 0,5'lik kısmı kullanılabilir durumdadır. Tarım, sanayi ve evsel kullanımlar nedeniyle tatlı su kaynakları hızla tükenmekte, birçok bölgede su krizi yaşanmaktadır. 2030 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

        Tarımsal sulamada bilinçsiz tüketimi önlemek, sanayide geri dönüşüm sistemlerini zorunlu hale getirmek ve bireysel su tasarrufu bilincini artırmak gibi önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Yağlıoğlu, "Gelecek nesillere temiz dünya bırakmak için harekete geçelim. Bugün Dünya Su Günü vesilesiyle herkesi sorumluluk almaya ve su kaynaklarımızı korumaya davet ediyorum. Unutmayalım ki sorun hepimizin sorunu, çözüm de hepimizin elinde." değerlendirmesinde bulundu.

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