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        Düzce'de bacakları tarım aracına sıkışan 16 yaşındaki genç yaralandı

        Düzce'de bacakları tarım aracına sıkışan 16 yaşındaki genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 23.03.2025 - 15:47
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        Düzce'de bacakları tarım aracına sıkışan 16 yaşındaki genç yaralandı
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        Düzce'de bacakları tarım aracına sıkışan 16 yaşındaki genç yaralandı.

        Akınlar Mahallesi 2557 Sokak'ta bahçelerinde çift süren S.G'nin bacakları bir anlık dalgınlıkla tarım aracına sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu tarım aracının altından kurtarılan S.G, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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