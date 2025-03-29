Düzce'den kısa kısa

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Keşir, birlik ruhunun bir kez daha idrak edilmesi bakımından Ramazan Bayramı'nın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, dünyanın gözbebeği, mazlum coğrafyaların umudu olduğuna işaret eden Keşir, Türkiye Yüzyılı'nda daha çok çalışıp daha çok üreteceklerini aktardı.

Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümet ve devletin tüm organlarının canla başla çalıştığını vurgulayarak, bayramın, ortak değerleri güçlendirip birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

İl Başkanı Şengüloğlu ise bayramların, toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendiren önemli fırsatlar olduğunu vurguladı.

Kardeşlik ve paylaşma duygularıyla dolu bayrama erişmenin mutluluğunun yaşandığını kaydeden Şengüloğlu, "Bayramlar, gönülleri birleştiren, sevgi ve dayanışma bağlarını kuvvetlendiren en özel zamanlardır." ifadesini kullandı.