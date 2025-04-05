Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

        Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda sezon açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:22 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı
        ABONE OL

        Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda sezon açıldı.

        Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, Melen Çayı'nın debisinin istedikleri seviyeye ulaştığını belirterek, rafting sezonunu açtıklarını söyledi.

        Yeni sezonun rafting tutkunlarına hayırlı olması temennisinde bulunan Tepe, "Kazasız bir sezon geçirip bölgeye gelenlerin bol maceralı bir yıl geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Sezon açılışı bayram tatiline denk geldiği için talep de yoğun." diye konuştu.

        Tepe, kar suları eridikçe çayın debisinin arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Kar sularının erimesiyle çayda debi oldukça güzel hale geldi. Debinin yükselmesi, heyecanı ve adrenalini daha da yüksek bir seviyeye çardı. Sezonu bu şekilde heyecan ve maceralı şekilde açmamız beklentiyi yükseltti. Türkiye ve dünyada ismimizi duyurduk, bundan sonra da aynı seviyede hizmetle bu kalitemizi sürdüreceğiz."

        Tepe'nin rehberliğini yaptığı grup, özel kıyafetler giyerek Melen Çayı'nda sezonun ilk rafting turunu gerçekleştirdi.

        Melen Çayı, 16 kilometrelik orta zorluk seviyesindeki parkuruyla doğaseverler tarafından tercih ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Tek tek yanıt verdi
        Tek tek yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı

        Benzer Haberler

        Eriyen karla suya doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
        Eriyen karla suya doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Düzce'de sahipsiz hayvanların yaşam al...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Düzce'de sahipsiz hayvanların yaşam al...
        Düzce'de bayram tedbirleri kapsamında 19 bin 264 araç kontrol edildi
        Düzce'de bayram tedbirleri kapsamında 19 bin 264 araç kontrol edildi
        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Otoyolda zincirleme kaza: 8 yaralı
        Otoyolda zincirleme kaza: 8 yaralı
        Düzce'deki yaylalar, kışın ve ilkbaharın izlerini taşıyor
        Düzce'deki yaylalar, kışın ve ilkbaharın izlerini taşıyor