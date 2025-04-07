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        Anadolu Otoyolu'nda makas atan tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sakarya kesiminde makas atan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 22:02 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:15
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        Anadolu Otoyolu'nda makas atan tır ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sakarya kesiminde makas atan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Otoyolun İstanbul İstikametinde B.J. (44) iaresindeki 72 BF 474 plakalı tır, Hendek ilçesi mevkisinde makas attı. Yolun ortasında duran tırın kupa ve dorse kısmı 3 şeridi birden kapattı.

        Ulaşıma kapanan güzergahta yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma, otoyolun İstanbul istikametini kaza yerinden yaklaşık 30 kilometre geride bulunan Düzce kesimindeki Gölyaka gişelerinden itibaren trafiğe kapattı.

        Güzergahı kullanan araçlar, bir süre gişelerden D-100 kara yoluna yönlendirildi, daha sonra yolun 2 şeridi kontrollü olarak trafiğe açıldı.

        Tırın yoldan kaldırılmasının ardından Gölyaka gişelerinden tekrar ulaşım sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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