Anadolu Otoyolu'nda makas atan tır ulaşımı aksattı

Güzergahı kullanan araçlar, bir süre gişelerden D-100 kara yoluna yönlendirildi, daha sonra yolun 2 şeridi kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sakarya kesiminde makas atan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

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