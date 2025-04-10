Düzce'de kavga ihbarına gelen polislere özel bireylerden pastalı sürpriz

Düzce'de kavga ihbarına gelen polis ekipleri, özel gereksinimli bireyler tarafından pasta sürpriziyle karşılandı.

Kentpark'ta hizmet veren Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli gençler, 7-13 Nisan Polis Haftası kapsamında sürpriz etkinlik planladı.

Özel gereksinimli bireyler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, kafenin önünde kavga olduğu ihbarında bulundu.

Kafe çalışanları, bölgeye gelen asayiş ekiplerini alkışlarla karşıladı. Daha sonra polislere pasta ve çay ikramında bulunuldu.

Kusursuz Kafe kurucu eğitmeni Senem Verep, AA muhabirine, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılını kutlamak amacıyla polislere sürpriz yaptıklarını söyledi.

Verep, "Sabahtan beri çocuklar heyecanlıydı. 'Hemen arayalım, kavga varmış gibi ihbar yapalım.' dedik. Hemen geldiler, sağ olsunlar. Biz de onları güzel sürprizle karşıladık." diye konuştu.