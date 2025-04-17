Düzce'den kısa kısa

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılı mahalli bisiklet müsabakaları yapıldı.

Jüri üyeliklerini sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi, tiyatro eğitmeni ve oyuncusu Nuri Kaya ile tiyatro oyuncusu Orhan Sarı'nın yaptığı yarışmaya, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Düzce Fen Lisesi ve Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesinin tiyatro ekipleri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gençlik merkezleri aracılığıyla düzenlenen tiyatro yarışmasında, liselerin tiyatro ekipleri yazdıkları senaryolarla sahne aldı.

Müsabakalar sonunda başarılı olan sporculara madalyalarını Spor Şube Müdürü Hamit Sakal takdim etti.

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