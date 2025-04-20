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        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolun Bolu Dağı geçişinde sis

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:04
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        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolun Bolu Dağı geçişinde sis
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

        İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Karayolları Kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler yavaş ilerledi.

        Yer yer görüş mesafesinin 30 metreye düştüğü bölgede polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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