Düzce'de bulunan 9 tilki yavrusu kontrollerin ardından doğaya bırakıldı

Ekipler, biberonla besledikleri hayvanları, daha sonra doğal yaşam alanlarına en yakın noktaya bıraktı.

Düzce'de bulunan yeni doğmuş 9 tilki yavrusu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından muayene edildikten sonra doğaya salındı.

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