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        Düzce'de bulunan 9 tilki yavrusu kontrollerin ardından doğaya bırakıldı

        Düzce'de bulunan yeni doğmuş 9 tilki yavrusu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından muayene edildikten sonra doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:13
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        Düzce'de bulunan 9 tilki yavrusu kontrollerin ardından doğaya bırakıldı
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        Düzce'de bulunan yeni doğmuş 9 tilki yavrusu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından muayene edildikten sonra doğaya salındı.

        Gölyaka ilçesinde ev inşaatı sırasında bir kişi, 9 tilki yavrusu buldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen DKMP veterinerleri, yavruların sağlık durumunu kontrol etti.

        Ekipler, biberonla besledikleri hayvanları, daha sonra doğal yaşam alanlarına en yakın noktaya bıraktı.

        Yavrularını bırakıldıkları yerden alan anne tilki, alana kurulan fotokapanla görüntülendi.

        Hayvanlara müdahale ve fotokapan görüntüleri, DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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