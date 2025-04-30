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        Gençler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Düzce'de yapıldı

        Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Düzce'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:45
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        Gençler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Düzce'de yapıldı
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        Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Düzce'de gerçekleştirildi.

        Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizatörlüğünde, Düzce Valiliği, Kızılay, Yeşilay, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından desteklenen şampiyona, Korugöl Tabiat Parkı'nda yapıldı.

        Erkekler ile kadınlar A ve B kategorilerinde 20 ilden 400 sporcu, verilen startla ormanlık arazide harita ve pusula yardımıyla hız ile stratejilerini birleştirerek hedef noktalarına ulaşmaya çalıştı.

        Takım ve ferdi yarışlarda dereceye giren sporcular, Türkiye Oryantiring Milli Takımı seçmelerine katılmaya hak kazandı.

        Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, şampiyonada 400'ü sporcu olmak üzere 700 kişilik ekibi kentte ağırladıklarını söyledi.

        Türkiye Oryantiring Federasyonu ile çalıştıklarını aktaran Yazıcı, "Doğayı, yeşili ve suyu bir araya getirdiğimiz yeni bir harita oluşturduk. Ciddi de katılım oldu. Türkiye Şampiyonası'nda ideal rakama ulaşmış durumdayız. Destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz." dedi.

        Yarışmaların ardından dereceye giren sporcu ve takımlara, protokol üyelerince madalyaları verildi.

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