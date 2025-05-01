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        Düzce'de kaza yapan işçi servisindeki 8 kişi yaralandı

        Düzce'de işçi servisinin cipe ve ağaca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:32 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:40
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        Düzce'de kaza yapan işçi servisindeki 8 kişi yaralandı
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        Düzce'de işçi servisinin cipe ve ağaca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        M.A'nın kullandığı 81 ABN 467 plakalı servis minibüsü, merkez ilçeye bağlı Güven köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 06 LP 222 plakalı cipe ve ağaca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüsteki 8 kişi yaralandı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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