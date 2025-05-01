Düzce'de Yeşilayın çalışmaları tanıtıldı

Katılımcılara, Yeşilay Düzce İl Başkanı İsmail Korkmaz, Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Şevval Koç, Düzce Üniversitesi Genç Yeşilay Kulüp Başkanı Aynur İpek ve YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Gülbeyaz Çınar tarafından YEDAM ve Yeşilayın faaliyet ve projelerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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