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        Düzce'de Yeşilayın çalışmaları tanıtıldı

        Düzce'de kentin mülki idare amirlerinin eşlerine Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) çalışmaları tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:54
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        Düzce'de Yeşilayın çalışmaları tanıtıldı
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        Düzce'de kentin mülki idare amirlerinin eşlerine Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) çalışmaları tanıtıldı.

        Yeşilay Düzce il binasında gerçekleştirilen toplantıya, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Pınar Aslan ile ilçe kaymakamlarının eşleri katıldı.

        Katılımcılara, Yeşilay Düzce İl Başkanı İsmail Korkmaz, Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Şevval Koç, Düzce Üniversitesi Genç Yeşilay Kulüp Başkanı Aynur İpek ve YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Gülbeyaz Çınar tarafından YEDAM ve Yeşilayın faaliyet ve projelerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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