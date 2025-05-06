Düzce'de yüksekokul öğrencilerinden yenilikçi yapı malzemeleri sergisi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yüksekokul öğrencileri, yenilikçi yapı malzemeleri sergisi açtı.

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu Yapı Ressamlığı Bölümü 1. sınıf öğrencileri tarafından okulun çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen sergide, depreme dayanıklı tuğla, yeni nesil beton gibi yenilikçi yapı malzemelerinin tanıtım ve bilgilendirmesi yapıldı.

Malzemelerden numuneler, görsel ve broşürlerin bulunduğu sergiye, diğer bölümlerden öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.