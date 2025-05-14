Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi oldu

        Düzce'de yaşayan Abdullah Gül, kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de yaşayan Abdullah Gül, kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi olduklarını söyledi.

        Darıcı Mahallesi'nde ikamet eden emekli serbest meslek sahibi 46 yaşındaki Gül, 1 ay önce kurbanlık koç aldı.

        Zamanla koçun evde, sokakta, bahçede yanından ayrılmadığını gören Gül ile hayvan arasında duygusal bağ oluştu.

        Gül, evinin bahçesinde baktığı ve ismini "Hilmi" koyduğu koçunu, bir an olsun yanından ayırmıyor.

        Abdullah Gül, AA muhabirine, kurduğu yakın dostluktan dolayı kurbanlık aldığı hayvanını kesmeye kıyamayacağını düşünmeye başladığını söyledi.

        Daha önce hep büyükbaş kurbanlık aldığını fakat bu yıl küçükbaş hayvan edindiğini aktaran Gül, "Bana can yoldaşı olur diye bayramdan önce aldım. Birbirimize alıştık, sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Duygusal bağla birbirimize bağlandık, peşimden ayrılmıyor. Eve gitsem eve geliyor, kahveye gitsem kahveye geliyor. Beni görmediği zaman çıldırıyor." diye konuştu.

        Gül, çevredekilerin de hayvana çok alıştığını dile getirerek, "Niyetimiz neydi ne oldu? Duygusal bağa girdik, bakalım ne olacak?" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Düzce uluslararası film festivaline ev sahipliği yapacak
        Düzce uluslararası film festivaline ev sahipliği yapacak
        Otomobilin 20 metreden düştüğü kaza kamerada; 2 yaralı
        Otomobilin 20 metreden düştüğü kaza kamerada; 2 yaralı
        Düzce'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de özel öğrenciler emniyette ağırlandı
        Düzce'de özel öğrenciler emniyette ağırlandı
        Başarılı tekvandocular yetiştiren antrenörün hayali, çocuklarını da milli t...
        Başarılı tekvandocular yetiştiren antrenörün hayali, çocuklarını da milli t...
        Düzce'de yangın çıkan ev ile bitişiğindeki ahır ve kümes yandı
        Düzce'de yangın çıkan ev ile bitişiğindeki ahır ve kümes yandı