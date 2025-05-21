Düzce'de şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü
Düzce'de şarampole devrilen taksinin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Düzce'de şarampole devrilen taksinin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ziya Sarıbaş (56) idaresindeki 81 T 1166 plakalı taksi, Konuralp Şehit Kemal Işıldak Mahallesi Yaka Sokak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Sarıbaş, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.