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        Düzce'de "Aile Yılı" etkinliği eğlenceli anlara sahne oldu

        Düzce'de, "2025 Aile Yılı" kapsamında "Oryantiring, Ailemle Okuyorum, Ailemle Eğleniyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:28
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        Düzce'de "Aile Yılı" etkinliği eğlenceli anlara sahne oldu
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        Düzce’de, "2025 Aile Yılı" kapsamında "Oryantiring, Ailemle Okuyorum, Ailemle Eğleniyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

        Anıtpark Meydanı'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, labirent oryantiring parkurunda harita kullanarak finale ulaşmaya çalıştı.

        Çocuklar, masa tenisi, bilek güreşi standı ve çeşitli sportif etkinliklerle doyasıya eğlendi.

        Gençlik Merkezi folklor ekibi, yöresel kıyafetleriyle sahne alarak halk oyunu gösterisi sundu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe, AA muhabirine, 2025 yılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

        Küçüktepe, "Koruyucu ailelerimiz ve devletimizin şefkatine emanet edilmiş çocuklarımız buradalar. Anne babalarıyla burada olan çocuklarımız da var." dedi.

        Küçüktepe, aile değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması noktasında bu tür etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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