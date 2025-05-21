Düzce'de "Aile Yılı" etkinliği eğlenceli anlara sahne oldu

Düzce’de, "2025 Aile Yılı" kapsamında "Oryantiring, Ailemle Okuyorum, Ailemle Eğleniyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

Anıtpark Meydanı'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, labirent oryantiring parkurunda harita kullanarak finale ulaşmaya çalıştı.

Çocuklar, masa tenisi, bilek güreşi standı ve çeşitli sportif etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Gençlik Merkezi folklor ekibi, yöresel kıyafetleriyle sahne alarak halk oyunu gösterisi sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe, AA muhabirine, 2025 yılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Küçüktepe, "Koruyucu ailelerimiz ve devletimizin şefkatine emanet edilmiş çocuklarımız buradalar. Anne babalarıyla burada olan çocuklarımız da var." dedi.