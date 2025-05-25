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        Düzce'de vatandaşlar aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı

        Düzce'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 18:26 Güncelleme: 25.05.2025 - 18:36
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        Düzce'de vatandaşlar aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı
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        Düzce'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu kent merkezinde, akşam saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Güneşli havada aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

        Kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakların boşaldığı görüldü.

        Öte yandan, Düzce Valiliği, yarın öğleden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli yağış beklendiğini, yaşanabilecek sel ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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