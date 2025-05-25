Düzce'de vatandaşlar aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı
Düzce'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Düzce'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu kent merkezinde, akşam saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Güneşli havada aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.
Kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakların boşaldığı görüldü.
Öte yandan, Düzce Valiliği, yarın öğleden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli yağış beklendiğini, yaşanabilecek sel ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.
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