Düzce'de vatandaşlar aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı

Öte yandan, Düzce Valiliği, yarın öğleden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli yağış beklendiğini, yaşanabilecek sel ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

Kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakların boşaldığı görüldü.

Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu kent merkezinde, akşam saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

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