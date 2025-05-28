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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'de itfaiye ekipleri tarafından 43 akaryakıt istasyonunda görev yapan 350 çalışana yangın güvenliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:30
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        Düzce'de itfaiye ekipleri tarafından 43 akaryakıt istasyonunda görev yapan 350 çalışana yangın güvenliği eğitimi verildi.

        Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, toplumda yangın güvenliği bilincini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda, müdürlük binasında il genelindeki akaryakıt istasyonlarının çalışanlarına yangının oluşumu, yangın türleri, yangın öncesi alınacak önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürücülerin doğru kullanımı konularında bilgiler aktarıldı.

        Teorik bilgilendirmenin ardından düzenlenen uygulamalı eğitimde ise yangın söndürme tüpü kullanımı gösterildi.

        Katılımcılar, yangın söndürücüleri doğru ve etkili nasıl kullanacaklarını deneyimleme fırsatı buldu.

        Eğitimi başarıyla tamamlayan 350 kişiye katılım sertifikası verildi.

        - Gölyaka'da Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileriyle yıl sonu programı düzenlendi.

        İlçe Müftülüğü Minik Kalpler Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda, Kur'an, ilahi ve şiirler okuyan çocuklar, daha sonra Türk ve Filistin bayraklarıyla "Mescid-i Aksa" çocuk marşını söyledi.

        Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından pasta kesilerek çocuklara ve ailelerine ikram edildi.

        İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, yıl sonu etkinliğine maddi ve manevi destek veren Kur'an kursu hocalarına, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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