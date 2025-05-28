Düzce'den kısa kısa

Düzce'de itfaiye ekipleri tarafından 43 akaryakıt istasyonunda görev yapan 350 çalışana yangın güvenliği eğitimi verildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, toplumda yangın güvenliği bilincini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, müdürlük binasında il genelindeki akaryakıt istasyonlarının çalışanlarına yangının oluşumu, yangın türleri, yangın öncesi alınacak önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürücülerin doğru kullanımı konularında bilgiler aktarıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından düzenlenen uygulamalı eğitimde ise yangın söndürme tüpü kullanımı gösterildi.

Katılımcılar, yangın söndürücüleri doğru ve etkili nasıl kullanacaklarını deneyimleme fırsatı buldu.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 350 kişiye katılım sertifikası verildi.

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