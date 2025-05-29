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        Düzce'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı

        Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve jandarma işbirliğiyle Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan sevkleri nedeniyle yol kontrolleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:44 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:44
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        Düzce'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı
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        Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve jandarma işbirliğiyle Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan sevkleri nedeniyle yol kontrolleri gerçekleştirildi.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Taşköprü mevkisinde bulunan hayvan pazarı girişi ve D-100 kara yolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, kurbanlık hayvan taşıyan araçlar durdurularak, veteriner sağlık raporları, kulak küpeleri ve hayvanların genel sağlık durumu kontrol edildi.

        Mevzuata aykırı taşıma yapan araç sürücülerine ve hayvan sahiplerine idari yaptırımlar uygulandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, denetimlere bizzat katılarak sahadaki ekiplerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, kontrolsüz hayvan hareketlerinin bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımında kritik rol oynadığına dikkati çekerek, bu durumun hem hayvancılık sektörünü hem de ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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