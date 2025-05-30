Düzce'de coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekimi yapıldı

Düzce'de, coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekimi gerçekleştirildi.

Vali Selçuk Aslan, Konuralp bölgesinde mahsulün ekimi dolayısıyla gerçekleştirilen programda, bu pirincin kentin en kıymetli tarım ürünlerinden olduğunu söyledi.

Valilik bünyesinde yapılan projelerle üretimin canlandığını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezi olarak bilinen çeltiğin ekimini yapıyoruz. Gelişen ve değişen ekonomik şartlar, aşırı derecede fındığa yönelmemiz, Konuralp pirincinin günden güne ekim alanının azalmasına sebep olmuştu. Son yıllarda Valiliğimiz öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaresiyle hem ekili alan hem de rekolte anlamında destek vermeye çalışıyoruz."

Yıllar içerisinde çeltik ekim alanı ve üretici sayısının arttığına işaret eden Aslan, "Geçen sene 70 çiftçimiz çeltik üretimiyle uğraşırken, bu sene sayı 84'e ulaştı. Geçen seneye oranla çeltik ekim alanımız yüzde 18 artış gösterdi. Üretici sayımız da yüzde 22 yükseldi. Kamusal olarak desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.