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        Düzce'de coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekimi yapıldı

        Düzce'de, coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:23
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        Düzce'de coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekimi yapıldı
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        Düzce'de, coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekimi gerçekleştirildi.

        Vali Selçuk Aslan, Konuralp bölgesinde mahsulün ekimi dolayısıyla gerçekleştirilen programda, bu pirincin kentin en kıymetli tarım ürünlerinden olduğunu söyledi.

        Valilik bünyesinde yapılan projelerle üretimin canlandığını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

        "Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezi olarak bilinen çeltiğin ekimini yapıyoruz. Gelişen ve değişen ekonomik şartlar, aşırı derecede fındığa yönelmemiz, Konuralp pirincinin günden güne ekim alanının azalmasına sebep olmuştu. Son yıllarda Valiliğimiz öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaresiyle hem ekili alan hem de rekolte anlamında destek vermeye çalışıyoruz."

        Yıllar içerisinde çeltik ekim alanı ve üretici sayısının arttığına işaret eden Aslan, "Geçen sene 70 çiftçimiz çeltik üretimiyle uğraşırken, bu sene sayı 84'e ulaştı. Geçen seneye oranla çeltik ekim alanımız yüzde 18 artış gösterdi. Üretici sayımız da yüzde 22 yükseldi. Kamusal olarak desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Aslan, kentte tarım azilerinin korunması anlamında ciddi tutum sergilendiğini vurgulayarak, "Gerçek anlamda bir kamu yararı olmadığı müddetçe Düzce'de tarım arazilerinin, tarım dışında kullanımına sıcak bakmıyoruz. Bu anlamda yeni üretim tekniklerini deniyoruz. Bu dönem deneme amaçlı başlattığımız damlama sulama sistemlerini ileriki yıllarda devreye sokarak hem arazilerimizin hem de üreticilerimizin sayısı artacaktır." dedi.

        Konuşmanın ardından, bölgede geçen yıl deneme süreci tamamlanan, dron ile çeltik ekimi gerçekleştirildi.

        Çizmelerini giyen Vali Aslan ve protokol üyeleri, sulak arazide geleneksel yöntemle tohumları toprakla buluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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