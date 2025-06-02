Düzce'de çantasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Hakkında 6 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B'nin (21) çantasında yapılan aramada 3 parça halinde 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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