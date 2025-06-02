Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de çantasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Düzce'de çantasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 22:37 Güncelleme: 02.06.2025 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de çantasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de çantasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B'nin (21) çantasında yapılan aramada 3 parça halinde 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Hakkında 6 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Bakan Fidan'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        Düzce'de hayata geçirilen mutfak atölyesinde şef ve aşçılar yetişecek
        Düzce'de hayata geçirilen mutfak atölyesinde şef ve aşçılar yetişecek
        Düzce'de bisikletliler Yeşilay organizasyonunda sağlıklı yaşam için pedal ç...
        Düzce'de bisikletliler Yeşilay organizasyonunda sağlıklı yaşam için pedal ç...
        Gölyaka'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı
        Gölyaka'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Düzce mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Düzce mitinginde konuştu:
        Düzce'de kamyonun açılan dorse kapağının çarptığı bisikletli yaralandı
        Düzce'de kamyonun açılan dorse kapağının çarptığı bisikletli yaralandı
        Özgür Özel: Milletin getirdiğini millet götürür
        Özgür Özel: Milletin getirdiğini millet götürür