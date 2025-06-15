Düzce'de çocuklar babaları için pasta yaptı

Düzce'de çocuklar, Babalar Günü'nü, kendi yaptıkları pastalarla kutladı.

Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren Düzce Beltur AŞ, Babalar Günü'nde sahada olan personel için sürpriz etkinlik hazırladı.

Sahada çalışan personelin aileleriyle irtibata geçilerek, çocukları anneleriyle Mutfak Sanatları Merkezi Mutfak Akademisi'ne davet edildi.

Çocuklar burada annelerinin yardımıyla babaları için en sevdiği malzemelerle minik pastalar yaptı.

Sahadaki personel, şirket bünyesinde faaliyet gösteren en yakın sosyal tesise çağrıldı.

Babalara, bilgisayardan çocuklarının kendileri için hazırladıkları pasta yapım videoları izletildi. Duygusal anlar yaşayan babalar, çocuklarını ve eşlerini yaptıkları pastalarla karşılarında görünce mutluluk yaşadı.

Babalara ayrıca üzerlerinde ailelerinin fotoğraflarının bulunduğu tişört hediye edildi.