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        Düzce'de rahatsızlanan genç kız ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi

        Düzce'de rahatsızlanan genç kız, ambulans helikopterle İzmir'e nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:12 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:22
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        Düzce'de rahatsızlanan genç kız ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi
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        Düzce'de rahatsızlanan genç kız, ambulans helikopterle İzmir'e nakledildi.

        Alınan bilgiye göre, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde toksik epidermal nekroliz (ağrılı, yaşamı tehdit eden bir cilt rahatsızlığı) tanısıyla takip edilen 24 yaşındaki Dilara Keş için Dermatoloji ve Anestezi Kliniği'nde yapılan değerlendirme sonucunda, ileri düzey tedavi ve özel bakım ihtiyaçları oluştuğu belirlendi.

        Bunun üzerine Keş için ambulans helikopter talep edildi.

        Keş, hazırlıkların ardından yönlendirilen ve Düzce Üniversitesi Stadı'na inen helikopterle İzmir Şehir Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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