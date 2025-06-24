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        Yığılca'da 7 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan hat yenileniyor

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde 7 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan hattı yenileme çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:16 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:16
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        Yığılca'da 7 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan hat yenileniyor
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde 7 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan hattı yenileme çalışmaları başladı.

        Hacıyeri köyü Beşpınar mevkisinden beslenerek 7 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan Hoşafoğlu İçme Suyu Projesi kapsamında, hattın yaklaşık 2 bin 700 metrelik kısmı tamamen yenilenerek grup suyu daha verimli ve güvenli şekilde kullanıma sunulacak.

        AK Parti İlçe Başkanı Turgut Ilgın, İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümenleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak ile sahayı ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

        Alkan, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların başladığını belirterek, "Köylerimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan bu hattın 2 bin 700 metrelik kısmında yenileme yapıyoruz. Bu alanı revize ederek köy yolunun kenarına alacağız. Olası arıza durumunda köy yolunun da etkilenmemesi için çalışmalar titizlikle devam ediyor. Tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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