Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 01:31 Güncelleme: 25.06.2025 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Beyciler mevkisinde S.B. idaresindeki 34 GSM 087 plakalı tır ile M.A. yönetimindeki 81 ADM 135 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü M.A. ile arkasında yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Vali, saz kesme makinesi ile gölü temizledi
        Vali, saz kesme makinesi ile gölü temizledi
        Yığılca'da 7 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan hat yenileniyor
        Yığılca'da 7 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan hat yenileniyor
        Düzce'de kanat açıklığı 15 santimetre olan tavus kelebeği bulundu
        Düzce'de kanat açıklığı 15 santimetre olan tavus kelebeği bulundu
        Yeşilay, Düzce'de kuracağı uluslararası kamp merkezinde doğanın rehabilite...
        Yeşilay, Düzce'de kuracağı uluslararası kamp merkezinde doğanın rehabilite...
        Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'ya "mavi bayrak" tekrar kazandırıldı
        Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'ya "mavi bayrak" tekrar kazandırıldı
        Bolu'da piknikte kaybolan engelli çocuk, 4 saat sonra Düzce'de bulundu
        Bolu'da piknikte kaybolan engelli çocuk, 4 saat sonra Düzce'de bulundu