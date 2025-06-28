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        Düzce'de "Bilim Kafe" etkinliği arıcılarla akademisyenleri bir araya getirdi

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) başlatılan "Bilim Kafe" projesi kapsamında Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından arıcılık üzerine etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:23 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:23
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        Düzce'de "Bilim Kafe" etkinliği arıcılarla akademisyenleri bir araya getirdi
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        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) başlatılan "Bilim Kafe" projesi kapsamında Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından arıcılık üzerine etkinlik düzenlendi.

        Düzce Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ile Bilim İletişimi Ofisi işbirliğinde Beyköy beldesi Gökçeköy köyünde düzenlenen etkinlikte, arı ürünleri üreticileriyle akademisyenler bir araya geldi.

        Kentteki arıcılık faaliyetlerinin ilerlemesi, daha verimli hale gelmesi için bilimsel araştırmalar yapan DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, üreticilerin sorularını yanıtladı.

        Ayrıca, arılardan elde edilen bal, propolis, polen ve arı sütü, katılımcılara ikram edilerek faydaları hakkında bilgi verildi.

        Etkinlikle gazetecilerin sorularını yanıtlayan DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversitede üretilen bilginin üniversitede kalmasını değil halka faydalı şekilde kullanılmasını amaçladıklarını belirterek, "Bu şekilde toplumun gelişmesini, refahın artmasını ve bilimi kullanmalarını istiyoruz. Dolayısıyla biz üniversite olarak bilimi teknolojiye, ürüne ve sanayiye dönüştürmek istiyoruz." dedi.

        Kekeçoğlu da "Bilim Kafe" projesinden bahsederek, "Aslında bu bizim çok önceden kanayan yaramızdı. Çünkü biz üniversiteler olarak çalışmaları yapıyoruz, tezler, makaleler haline getiriyoruz, kitaplığımıza veya raflarımıza koyuyoruz, kimsenin haberi yok. Şu an ürettiğimiz bilgiyi direkt topluma yerinde veriyoruz." diye konuştu.

        YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatma Çiğdem Savaşçıoğlu ise sahada müthiş heyecanlar yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bugün de burada gördük ki toplumun bilimle buluşmasının topluma katkıları, aynı zamanda üniversitelere katkıları çok yüksek oluyor. Devam etmesini diliyoruz. Sayın YÖK Başkanımız Erol Özvar’ın liderliğinde başlayan bu çalışmanın vatanımıza, milletimize katkı sağlamasını, büyüyerek artmasını diliyoruz."

        Etkinliğe, rektör yardımcıları, akademisyenler ve kentteki arı üreticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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