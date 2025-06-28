Düzce'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Köylüler, "pat pat" diye tabir edilen tarım araçlarıyla yangın bölgesine su takviyesi yaptı.

Yangına iş makineleri ve arazözlerle müdahale eden ekiplere bölge halkı da destek verdi.

Yangını fark eden köylüler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü, Yığılca Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi ekipleri sevk edildi.

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