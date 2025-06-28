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        Düzce'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 22:16 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:19
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        Düzce'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Karakaş köyü kırsalında anız temizliği sırasında yakılan ateşin kontrolden çıkmasıyla örtü yangını çıktı.

        Yangını fark eden köylüler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü, Yığılca Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Yangına iş makineleri ve arazözlerle müdahale eden ekiplere bölge halkı da destek verdi.

        Köylüler, "pat pat" diye tabir edilen tarım araçlarıyla yangın bölgesine su takviyesi yaptı.

        Yaklaşık 5 saat süren yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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