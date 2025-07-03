Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

Takımın yeni transferi Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ise kaleci antrenörü eşliğinde diğer kaleci Gökhan Değirmenci ve genç kalecilerle birlikte çalıştı.

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