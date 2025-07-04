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        Düzce'de yeni sanayi sitesinin 2. ve 3. etabının temeli atıldı

        Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen sanayi sitesinin 2. ve 3. etap inşaatlarının temelleri atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 17:26 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:26
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        Düzce'de yeni sanayi sitesinin 2. ve 3. etabının temeli atıldı
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        Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen sanayi sitesinin 2. ve 3. etap inşaatlarının temelleri atıldı.

        Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde inşa edilen Beltaş Sanayi Sitesi'nin 2. ve 3. etap kısımları için temel atma töreni düzenlendi.

        Toplamda 63 dönüm arazi üzerine inşa edilecek tesiste, her biri 110 metrekare kapalı alandan oluşan toplamda 162 dükkan bulunacak.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada, Düzce'nin çok dinamik ve sürekli nüfusu artan bir şehir olduğunu söyledi.

        Kentin güçlü bir endüstri ve cazibe merkezi olduğunu belirten Aslan, "Vilayetlerimiz içinde artı değer koyan bir şehir. Bu kadar hızlı ilerleyen Düzce'de alt ve üst yapıları, insanların eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını ve çalışma ortamlarını planlamak zorundayız. Bu anlamda ben Düzce Belediyesi’ne şükranlarımı sunuyorum. Bu öngörüyü başkanımız öncülüğünde belediye yapmakta. Eski Sanayi Sitesi kurulduğu dönem bakımından doğru bir yatırım ancak Düzce’nin geldiği şehirleşme itibariyle farklı planlamaya ihtiyaç var. Bu açıdan bugün doğru bir temel atıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yatırımın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Faruk Özlü, kente kazandırdığı eserlerle gurur duyduğunu dile getirerek, "Gerçekten güzel işler yapıyoruz. Eserlerimizle gurur duyuyoruz. Çünkü eski halini bilenler, buranın bir bataklık hatta bir göl olduğunu çok iyi bilirler. Burası 63 dönüm arazi ve Milli Emlak’tan satın aldık. Eski Sanayi Çarşısı’ndaki esnafların taşınabilmesi için inşa ediyoruz." dedi.

        Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, kente hemen hemen her hafta bir iş yaptıklarını ifade etti.

        Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık da sanayi sitesinin hayırlı olmasını diledi.

        Dua edilmesi ve adak kesimi yapılmasının ardından temel atıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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