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        Düzce'de sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı

        Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 16:51 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:26
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        Düzce'de sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı
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        Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine ve bir mavi bayraklı plaja sahip Akçakoca, çevre il ve ilçelerden gelen tatilcileri ağırladı.

        Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilenler, yeşil ve mavinin buluştuğu Çuhallı ve mavi bayraklı Ceneviz Kalesi Plajı'nda denize girerek serinledi.

        Otel ve pansiyonların yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiği ilçenin sahil bandında yer alan kafe ve çay bahçelerinde de yoğunluk gözlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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