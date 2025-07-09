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        Düzce'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:23
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        Düzce'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Sarıkaya köyü Açma mevkisinde fındık tarlasında örtü yangını çıktı.

        Çevre sakinlerinin hızla durumu bildirmesi üzerine olay yerine Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ve Yığılca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 30 dönümlük alana yayılan alevleri söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

        Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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