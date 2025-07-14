Düzce'de Millet Bahçesi'nde "15/07 Şafak Vakti" film gösterimi yapıldı

Valilik tarafından düzenlenen organizasyonla Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda, Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini yaptığı Erkan Petekkaya, Tugay Mercan, Baran Bölükbaşı ve Nazan Diper'in başrolde yer aldığı "15/07 Şafak Vakti" filmi vatandaşlara izletildi.

Kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri film gösterimiyle devam etti.

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