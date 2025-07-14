Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de Millet Bahçesi'nde "15/07 Şafak Vakti" film gösterimi yapıldı

        Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda "15/07 Şafak Vakti" film gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 22:32 Güncelleme: 14.07.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de Millet Bahçesi'nde "15/07 Şafak Vakti" film gösterimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda "15/07 Şafak Vakti" film gösterimi yapıldı.

        Kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri film gösterimiyle devam etti.

        Valilik tarafından düzenlenen organizasyonla Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda, Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini yaptığı Erkan Petekkaya, Tugay Mercan, Baran Bölükbaşı ve Nazan Diper'in başrolde yer aldığı "15/07 Şafak Vakti" filmi vatandaşlara izletildi.

        Türk bayraklarıyla süslenen alana gelen aileler, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminde İstanbul'da ve Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananları anlatan filmi izlerken duygusal anlar yaşadı.

        Etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Aslan da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
        "Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık silah sevkiyatı"
        "Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık silah sevkiyatı"
        CHP’den Manavgat kararı
        CHP’den Manavgat kararı
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!
        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Trump'tan Rusya mesajı
        Trump'tan Rusya mesajı
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Düzce'de sahipsiz hayvanların toplanması sırasında özensiz davranan persone...
        Düzce'de sahipsiz hayvanların toplanması sırasında özensiz davranan persone...
        Düzce'de off-road tutkunları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" tur...
        Düzce'de off-road tutkunları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" tur...
        Vali Aslan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Vali Aslan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Yığılca kestane balı için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
        Yığılca kestane balı için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
        Japon gelin ile Türk damat Düzce'de Türk usulüne uygun düğün yaptı
        Japon gelin ile Türk damat Düzce'de Türk usulüne uygun düğün yaptı
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Şehit emniyet müdürünün hatırası eşyal...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Şehit emniyet müdürünün hatırası eşyal...