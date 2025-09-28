Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de koşu ve bisiklet turundan oluşan Efteni Duatlonu düzenlendi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaklaşık 25 şehirden 100'ü aşkın sporcunun katılımıyla Efteni Duatlonu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:35 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de koşu ve bisiklet turundan oluşan Efteni Duatlonu düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaklaşık 25 şehirden 100'ü aşkın sporcunun katılımıyla Efteni Duatlonu gerçekleştirildi.

        Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Triatlon Federasyonu, Gölyaka Kaymakamlığı ve Gölyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Efteni Duatlonu öncesi sporcular, Gölyaka Kültür Park'ta antrenman yaptı.

        Aynı noktada Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan'ın startını verdiği yarışlarda, gidiş-dönüş 6 kilometre koşu ve 20 kilometre bisiklet turu yapıldı.

        Gölyaka Kültür Park, ilçe merkezi, Efteni Gölü ve Çınarlı köyü güzergahında ter döken sporcular, aynı zamanda ilçenin doğal güzelliklerini seyretme imkanı buldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, AA muhabirine, yarışlar için kentin doğa turizminde öne çıkan değeri Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni sarmalayan güzergah belirlediklerini anlatarak, "Efteni Duatlonu için 248 başvuru oldu. Başka bir yarışmayla çakıştığı için sayımız biraz düştü ama yine de gayet güzel, yeterli katılım oldu. Toplamda 25 ilden sporcularımız buraya geldi." diye konuştu.

        Yarışlara İstanbul'dan katılan Ufuk Türkoğlu, "Parkuru çok beğendik. Organizasyon da muhteşemdi, hiçbir güvenlik açığı olmadı. Muhtemelen seneye de tekrar katılmayı düşünüyorum." dedi.

        Sporculardan Orhan Koyutürk de parkurdan çok keyif aldığını dile getirdi.

        - Yarış sonunda giydiği tişörtle Küresel Sumud Filosu'na destek verdi

        Sporculardan Yaşar Artun, Gazze'ye destek amacıyla yarışların sonunda formasını değiştirerek sırt kısmında Mescid-i Aksa fotoğrafı bulunan ve ön kısmında "Palestine" yazılı tişört giydi.

        İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na destek verdiğini belirten Artun, "Şu an bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden İsrail soykırımından etkilenen Müslüman kardeşlerimize ve şu an Akdeniz açıklarında gemilerle yardıma giden arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla sportif anlamda mesaj vereyim, gönüllerimizin, kalplerimizin onların yanında olduğunu gösterelim istedim. Hepimiz için güzel bir yarışma oldu. Bu yarışma sonunda böyle bir şeyin bana nasip olması beni ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

        Efteni Duatlonu'nda ilk 3'e giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Sergisini Gazze'ye ithaf eden ressamdan Küresel Sumud Filosu'na mavi kurdel...
        Sergisini Gazze'ye ithaf eden ressamdan Küresel Sumud Filosu'na mavi kurdel...
        Düzce'de Akçaşehir Sosyal Tesisleri açıldı
        Düzce'de Akçaşehir Sosyal Tesisleri açıldı
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzceli girişimci kadınlar, Kadın Emeği Merkezi ile kendi işini kuruyor
        Düzceli girişimci kadınlar, Kadın Emeği Merkezi ile kendi işini kuruyor
        Üreticilere devlet desteği tescili Konuralp pirincinin ekim alanını artırdı
        Üreticilere devlet desteği tescili Konuralp pirincinin ekim alanını artırdı