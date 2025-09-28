Düzce'de koşu ve bisiklet turundan oluşan Efteni Duatlonu düzenlendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaklaşık 25 şehirden 100'ü aşkın sporcunun katılımıyla Efteni Duatlonu gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Triatlon Federasyonu, Gölyaka Kaymakamlığı ve Gölyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Efteni Duatlonu öncesi sporcular, Gölyaka Kültür Park'ta antrenman yaptı.

Aynı noktada Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan'ın startını verdiği yarışlarda, gidiş-dönüş 6 kilometre koşu ve 20 kilometre bisiklet turu yapıldı.

Gölyaka Kültür Park, ilçe merkezi, Efteni Gölü ve Çınarlı köyü güzergahında ter döken sporcular, aynı zamanda ilçenin doğal güzelliklerini seyretme imkanı buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, AA muhabirine, yarışlar için kentin doğa turizminde öne çıkan değeri Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni sarmalayan güzergah belirlediklerini anlatarak, "Efteni Duatlonu için 248 başvuru oldu. Başka bir yarışmayla çakıştığı için sayımız biraz düştü ama yine de gayet güzel, yeterli katılım oldu. Toplamda 25 ilden sporcularımız buraya geldi." diye konuştu.

Yarışlara İstanbul'dan katılan Ufuk Türkoğlu, "Parkuru çok beğendik. Organizasyon da muhteşemdi, hiçbir güvenlik açığı olmadı. Muhtemelen seneye de tekrar katılmayı düşünüyorum." dedi. Sporculardan Orhan Koyutürk de parkurdan çok keyif aldığını dile getirdi. - Yarış sonunda giydiği tişörtle Küresel Sumud Filosu'na destek verdi Sporculardan Yaşar Artun, Gazze'ye destek amacıyla yarışların sonunda formasını değiştirerek sırt kısmında Mescid-i Aksa fotoğrafı bulunan ve ön kısmında "Palestine" yazılı tişört giydi. İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na destek verdiğini belirten Artun, "Şu an bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden İsrail soykırımından etkilenen Müslüman kardeşlerimize ve şu an Akdeniz açıklarında gemilerle yardıma giden arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla sportif anlamda mesaj vereyim, gönüllerimizin, kalplerimizin onların yanında olduğunu gösterelim istedim. Hepimiz için güzel bir yarışma oldu. Bu yarışma sonunda böyle bir şeyin bana nasip olması beni ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.