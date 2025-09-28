Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de Akçaşehir Sosyal Tesisleri açıldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Akçaşehir Sosyal Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 09:37 Güncelleme: 28.09.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de Akçaşehir Sosyal Tesisleri açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Akçaşehir Sosyal Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca'nın turizm potansiyelinin artırılması amacıyla Valilik himayesinde, İl Özel İdaresince 20 bin metrekare üzerinde Akçaşehir Sosyal Tesisleri kuruldu.

        Melenağzı köyünde hayata geçirilen 15 bungalov ve apart odalardan oluşan tesislerin açılışında konuşan Vali Selçuk Aslan, kentin denizi, ormanları, yaylaları, şelaleleri ve göletleriyle her geçen gün cazibesini artırdığını belirterek, "Geldiğimiz noktada artık güçlü bir tanıtma faaliyeti içerisindeyiz. Düzce artık turizm noktasında da potansiyeli duyulur hale geldi. Günden güne gelecek turistlere hizmet etme noktasında yeterli altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Akçaşehir Sosyal Tesisleri şehrimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ve İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'un da tesislerin hayırlı olmasını temenni etmesinin ardından açılış gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi

        Benzer Haberler

        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzceli girişimci kadınlar, Kadın Emeği Merkezi ile kendi işini kuruyor
        Düzceli girişimci kadınlar, Kadın Emeği Merkezi ile kendi işini kuruyor
        Üreticilere devlet desteği tescili Konuralp pirincinin ekim alanını artırdı
        Üreticilere devlet desteği tescili Konuralp pirincinin ekim alanını artırdı
        Uzmanından "şeker çocuklarda büyüme geriliğine sebep olabilir" uyarısı
        Uzmanından "şeker çocuklarda büyüme geriliğine sebep olabilir" uyarısı
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        KADEM Düzce İl Temsilciliğinde Kızılelmas dönemi
        KADEM Düzce İl Temsilciliğinde Kızılelmas dönemi