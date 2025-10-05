Düzce'de Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüş düzenlendi

Düzce'de, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş yapıldı.

Kent merkezindeki Cedidiye Meydanı'nda Filistin'e Destek Platformu ve Özgür Kudüs Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Gazze'de yaşanan dramın fotoğraflarının yer aldığı pankartlarla meydanı dolduranlar, "Sumud'a selam, direnişe devam", "siyonist İsrail, işbirlikçi Amerika", "özgür Filistin, katil İsrail", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "Tam bağımsız Filistin için yürü" sloganları attı.

Gazze'de yaşanan insani dramı anlatan şiirlerin okunduğu programda grup adına konuşan Memur-Sen İl Başkanı İsmail Atay, İsrail'in kurulduğu günden bu yana kontrollü terör politikalarıyla sınırlarını genişlettiğine ve yüz binlerce Filistinlinin ölümüne, milyonlarcasının da evinden olmasına sebep olduğunu söyledi.

Atay, 2 yılı aşkın süredir Gazze'de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 bini aşkın kişinin İsrail tarafından vahşice katledildiğini belirterek, "10 binlerce Filistinli ise hala enkaz altında. Gazze'de yaklaşık 20 yıl süren hukuksuz abluka, artık tahammül edilemez noktaya ulaştı. Bebekler, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere 2 milyona yakın sivil, açlık ve hastalıkla mücadele etmektedir." dedi.

İsrail'in bölgeye yardım götüren gemilere saldırarak siciline yeni bir vahşet eklediğine dikkati çeken Atay, "Ancak Sumud Filosu hedefine ulaşmış, Gazze'yi yeniden gündeme taşımış, abluka krizi yeni girişimlere ilham olmuştur. Canlarını hiçe sayarak bu onurlu sefere çıkan her milletten aktivisti siyonist zindanlarından sağ salim kurtarıp ülkemize ulaştıran devletimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından gruptakiler Anıtpark Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.