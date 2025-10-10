Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de inşa edilecek 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin projesi tanıtıldı

        Düzce'de 37 dönüm üzerine kurulacak 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:25 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de inşa edilecek 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin projesi tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de 37 dönüm üzerine kurulacak 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin projesi tanıtıldı.

        Düzce Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde projenin tanıtımı dolayısıyla toplantı düzenlendi.

        Belediye Başkanı Faruk Özlü, Sağlık Bakanlığına tahsis edilen Aziziye Mahallesi'ndeki 37 dönümlük arazide inşa edilecek 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin proje hazırlama ve inşa sürecinin başladığını belirtti.

        Yaklaşık 80 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni hastane binasında Düzce'nin sağlık alanında ihtiyacı olan bütün bölümlerin olacağını ve proje uygulamalarının ardından yeni hastanenin inşaat çalışmalarına hızla başlanacağını aktaran Özlü, "Bu proje daha önce Tarım ve Orman Bakanlığına ait fidan bölgesinin Sağlık Bakanlığına tahsisi çalışmalarıyla başlayan bir iştir. Biz bu şehri planlıyoruz, bu bölgede bir sağlık kampüsü olmasını sağlamaya yönelik attığımız adımlardan birisidir. Şehrin önümüzdeki yıllarda gelişim akslarını planlıyoruz. Bizim istediğimiz Düzce'nin bir sağlık kampüsü olsun, insanlar geldikleri zaman bütün tedavilerini o kampüste olabilsinler. Bu maksatla devlet hastanesinin olduğu bölgeyi tercih ettik. Projeler tamamlandığında toplamda bin yataklı bir hastane olacak. Bu alanın kapasitesini artıracak şekilde planlanmasını istiyoruz. Biz de belediye olarak işin tamamen arkasındayız ve takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

        İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da yer tesliminden itibaren yaklaşık bir yıl sürenin olduğunu belirterek, teknik süreçleri belediyeyle yürüteceklerini kaydetti.

        Bugünden itibaren inşaat sürecinin başlayacağı bilgisini paylaşan Yılmaz, "Sağlık hizmetlerinde yapılması gereken tüm altyapıyı bu hastanede vatandaşlarımıza kazandıracağımızı söylemiştik. Bugün proje firmasıyla bir aradayız. Depreme dayanıklı sismik izolatörlü bir yapı olacak. Şu an hizmet veren hastanenin ön kısmında bulunan 37 dönümlük alanda inşaat yapılacak. İki bina birbirine bağlantılı şekilde olacak." açıklamasında bulundu.

        Toplantı, proje mimarı Evren Başbuğ'un proje hazırlama süreci hakkında teknik detayları aktarmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"

        Benzer Haberler

        Vali Aslan, Gölyaka'daki TOKİ şantiyesinde inceleme yaptı
        Vali Aslan, Gölyaka'daki TOKİ şantiyesinde inceleme yaptı
        Düzce'de kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele toplantısı gerçekleştiril...
        Düzce'de kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele toplantısı gerçekleştiril...
        Düzce'den AB ülkelerine 9 ayda 15 bin 278 ton iç fındık ihraç edildi
        Düzce'den AB ülkelerine 9 ayda 15 bin 278 ton iç fındık ihraç edildi
        Uzmanından "soğuk havalarda kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun" öne...
        Uzmanından "soğuk havalarda kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun" öne...
        Şube başkanlığını yaptığı dernek yararına evinde dekoratif objeler üretiyor
        Şube başkanlığını yaptığı dernek yararına evinde dekoratif objeler üretiyor
        Düzce'de çocuklar müziğin gücüyle dijital bağımlılıktan uzaklaşıyor
        Düzce'de çocuklar müziğin gücüyle dijital bağımlılıktan uzaklaşıyor