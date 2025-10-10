Düzce'de inşa edilecek 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin projesi tanıtıldı

Düzce'de 37 dönüm üzerine kurulacak 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin projesi tanıtıldı.

Düzce Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde projenin tanıtımı dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, Sağlık Bakanlığına tahsis edilen Aziziye Mahallesi'ndeki 37 dönümlük arazide inşa edilecek 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin proje hazırlama ve inşa sürecinin başladığını belirtti.

Yaklaşık 80 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni hastane binasında Düzce'nin sağlık alanında ihtiyacı olan bütün bölümlerin olacağını ve proje uygulamalarının ardından yeni hastanenin inşaat çalışmalarına hızla başlanacağını aktaran Özlü, "Bu proje daha önce Tarım ve Orman Bakanlığına ait fidan bölgesinin Sağlık Bakanlığına tahsisi çalışmalarıyla başlayan bir iştir. Biz bu şehri planlıyoruz, bu bölgede bir sağlık kampüsü olmasını sağlamaya yönelik attığımız adımlardan birisidir. Şehrin önümüzdeki yıllarda gelişim akslarını planlıyoruz. Bizim istediğimiz Düzce'nin bir sağlık kampüsü olsun, insanlar geldikleri zaman bütün tedavilerini o kampüste olabilsinler. Bu maksatla devlet hastanesinin olduğu bölgeyi tercih ettik. Projeler tamamlandığında toplamda bin yataklı bir hastane olacak. Bu alanın kapasitesini artıracak şekilde planlanmasını istiyoruz. Biz de belediye olarak işin tamamen arkasındayız ve takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.