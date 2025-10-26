Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Liseliler, minik öğrencilerin gelişimini destekleyen eğitici oyun kutusu tasarladı

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde lise öğrencileri, anaokulu, ilkokul ve özel eğitim sınıfı öğrencilerinin bilişsel zekaları ve motor becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 12 farklı oyunun yer aldığı oyun kutusu üretti.

        Giriş: 26.10.2025 - 11:38 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:38
        Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, yaklaşık 2 ay önce öğretmenleri alan şefi İclal Ünal öncülüğünde ilçedeki tüm ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim okullarını kapsayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında harekete geçti.

        Aynı anda birden fazla öğrencinin farklı oyunlar oynayabilmesine olanak sağlayan projeyle, çocukların eğitimine katkı sağlamayı ve gelişim alanlarını desteklemeyi hedefleyen gençler, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı'nda eğitim gören arkadaşlarından destek aldı.

        Okulun atölyesinde kayın ve köknar kullanılarak ahşap küp, tabla ve pullar oluşturan öğrenciler, zımpara ve yapıştırma işlemlerinin ardından su bazlı akrilik boyalarla materyallerin üzerine kavramlar çizdi, vernikledi.

        Her bir oyun için diktikleri torbaların içine dijital ortamda özel olarak tasarladıkları yönerge kartları koyan öğrenciler, 12 oyunun içinde yer alacağı kutuları MDF malzemeden ürettikten sonra kapak, arka ve iç kısmına da eğlendirici oyunlar yerleştirdi.

        Örüntü, sıralama, renkli dikey ve yatay kodlama, Türkçe kelime, matematik toplama ve çıkarma oyunlarının bulunduğu projeyi tamamlayan gençler, minik kardeşlerinin renk, örüntü, koordinasyon ve dikkat becerilerini pekiştirici özelliğe sahip oyun kutularının, öğretmenleri eşliğinde okullarda tanıtımını yaptı.

        Öğrenciler, ilçedeki anaokulu, ilkokulu ve özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilere ücretsiz dağıtımını yaptıkları oyun kutusunu, il genelindeki okullara da ulaştırmayı hedefliyor.

        ​​​​​​​- "Öğretmenin de ders içi performansını desteklemiş oluyoruz"

        İclal Ünal, AA muhabirine, uygulamalı derslerde yaptıkları eğitici materyal tasarımlarından ilçedeki diğer okulların da faydalanmasını isteyerek yola çıktıklarını söyledi.

        Sadece belirli bir seviyeye değil, ana sınıfı, özel eğitim, 1-4. sınıflara da hitap etmek istediklerine değinen Ünal, "Bunun üzerine tasarladığımız kutu içerisinde bütün kademelere yönelik oyunlar yapmayı düşündük. Kutunun tasarımını da olabilecek en üst seviyeye çıkarabilmeyi amaçladık. Eğitici, el, göz, koordinasyon becerisini geliştirici oyunla Türkçe, matematik, İngilizce, örüntü becerileri gibi oyunlar koyduk." diye konuştu.

        Ünal, kutunun arkasını, kapağını, her yerini kullandıkları üründe 12 oyun bulunduğunu kaydetti.

        Çocukların en temel becerileri oyunla kazandığına dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

        "Çocuklar oyun oynarken farkında olmadan öğreniyor. El, göz, koordinasyon becerileri gelişmiş oluyor. Kazanmaya odaklı olduğu için de oyundan kopmuyor, dikkat süresi uzuyor. Öğrenciler, hazırladığımız oyunlarla okuma-yazma becerisini geliştiriyor, küpler sayesinde de toplama, çıkarma, bölme gibi matematik işlemlerini eğlenerek yapabiliyor. Hem motor hem de zihinsel becerilerini geliştirebiliyoruz. Aynı zamanda keyifli vakit geçirmelerine destek oluyoruz. Öğretmenin de ders içi performansını desteklemiş oluyoruz."

        Ünal, ne kadar yararlı olacağını görmek için prototiple başladıkları projeden güzel dönüşler alınca oyun kutusunu ilçe genelindeki okullara yaydıklarını sözlerine ekledi.

        - "Küçük bir çocuğun kalbine dokunmak çok hoşumuza gidiyor"

        Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı 12. sınıf öğrencisi Cansu Altıay, projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Altıay, "Küçük bir çocuğun kalbine dokunmak çok hoşumuza gidiyor. Onlar için yararlı bir şeyler yapmak istedik. Yaptığımız eğitici oyunlarla belki de köydeki bir çocuğun önünü açmış olacağız." dedi.

        10. sınıf öğrencisi Ebru Mandıralı da yaptıkları oyunları oynarken öğrenen çocukları gördükçe çok mutlu olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

