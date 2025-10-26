Karadeniz'de dolaşan yunuslar dronla görüntülendi
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar görüntülendi.
Karaburun ve Melenağzı açıklarında 3 yunus, grup halinde su yüzeyinde görüldü.
Bir süre denizde oynayan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Yunuslar, dronla görüntülendi.
