Düzce'den kısa kısa

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

Şehit Ercan Eker İlkokulu Aile Birliği tarafından Belediye Şehir Aile Parkı'nda gerçekleştirilen kermeste, velilerin hazırladığı yiyecekler ilgi görüyor.

Okul Aile Birliği Başkanı Fatih Şükrü Karadeniz, kermesi Gazze'ye destek olabilmek için düzenlediklerini dile getirerek, "El ele verdik, bu etkinliği planlayarak yaptık. Gölyaka halkından destek bekliyoruz. Burada bize katkı sağlayan ve destek olan insanlara da teşekkür ediyoruz. Buraya bize açtığı için belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Beltaş Sanayi Sitesi'nin inşası devam ediyor

Düzce'de, Beltaş Sanayi Sitesi'nin inşası sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iştirak şirketi Düzce BELTAŞ aracılığıyla Akınlar Mahallesi'nde yapımına başlanan sanayi sitesinin 2 ve 3. etabı hızla ilerliyor.

Sanayi sitesinin, elektrik, su, doğalgaz, yağmur suyu, kanalizasyon ve telekomünikasyon gibi tüm altyapı donanımları eksiksiz şekilde yapılıyor.