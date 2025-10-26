Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de 102 motosikletlinin katıldığı turla Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

        Düzce'de bir araya gelen 102 motosiklet tutkunu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünü tur atarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 14:54 Güncelleme: 26.10.2025 - 14:54
        Düzce'de bir araya gelen 102 motosiklet tutkunu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünü tur atarak kutladı.

        Düzce Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce motosiklet topluluklarının katılımıyla "Cumhuriyet Turu" düzenlendi.

        Valilik önünden başlayan etkinlik öncesi açıklama yapan Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamalarını toplumun her kesimine yayabilmek hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

        Geçen hafta off-road tutkunlarıyla tura çıktıklarını anımsatan Aslan, "Bugün de ilimizde bulunan motosikletseverler ve motosiklet kulüplerimizin katılımıyla Düzce merkezden Akçakoca'ya, Akçakoca'dan da Akçaşehir Sosyal Tesisleri'ne güzel bir sürüş yapma amacıyla tura çıkıyoruz." dedi.

        Aslan, Akçakoca istikametinde yer alan ve motosiklet kazalarıyla gündeme gelen D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak mevkisinin, "motorcu dostu" diye adlandırılan bariyer altı kuşaklamalar yapılarak daha güvenli hale getirildiğini de sözlerine ekledi.

        Daha sonra jandarma tarafından güzergah konusunda bilgilendirilen motosikletliler, Vali Aslan'ın da katılımıyla tura başladı.

        Sport touring, adventure ve maxi scooter segmentinde tura katılan motosikletliler, yaklaşık 1 saat süren 55 kilometrelik sürüş sonunda Melenağzı mevkisinde bulunan Akçaşehir Sosyal Tesislerine ulaştı.

        Burada yapılan yemek ikramının ardından etkinlik sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

