Düzce'de 102 motosikletlinin katıldığı turla Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Düzce'de bir araya gelen 102 motosiklet tutkunu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünü tur atarak kutladı.

Düzce Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce motosiklet topluluklarının katılımıyla "Cumhuriyet Turu" düzenlendi.

Valilik önünden başlayan etkinlik öncesi açıklama yapan Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamalarını toplumun her kesimine yayabilmek hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Geçen hafta off-road tutkunlarıyla tura çıktıklarını anımsatan Aslan, "Bugün de ilimizde bulunan motosikletseverler ve motosiklet kulüplerimizin katılımıyla Düzce merkezden Akçakoca'ya, Akçakoca'dan da Akçaşehir Sosyal Tesisleri'ne güzel bir sürüş yapma amacıyla tura çıkıyoruz." dedi.

Aslan, Akçakoca istikametinde yer alan ve motosiklet kazalarıyla gündeme gelen D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak mevkisinin, "motorcu dostu" diye adlandırılan bariyer altı kuşaklamalar yapılarak daha güvenli hale getirildiğini de sözlerine ekledi.