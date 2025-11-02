Habertürk
        Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        02.11.2025 - 21:34
        Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Ç.B. idaresindeki 34 SK 7143 plakalı otomobil, Yazıpınar Mahallesi mevkisinde Y.E'nin kullandığı 07 AVD 397 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

