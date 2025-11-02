Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Ç.B. idaresindeki 34 SK 7143 plakalı otomobil, Yazıpınar Mahallesi mevkisinde Y.E'nin kullandığı 07 AVD 397 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.